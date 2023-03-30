تشغل مواقيت الصلاة في محافظة المنوفية اليوم الخميس 30-3-2023 قطاع كبير من المواطنين في ثامن أيام شهر رمضان، حيث الأجواء الروحانية والاهتمام بالعبادات في المساجد، وأعمال الخير في المحافظة، وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية مواقيت الصلاة وموعد السحور والإمساك والإفطار في المحافظة.

مواقيت الصلاة في محافظة المنوفية اليوم الخميس

ووفق قسم التقاويم بهيئة مساحة المصرية، فإن مواقيت الصلاة في محافظة المنوفية اليوم الخميس 30-3-2023، جاءت كالتالي، موعد أذان الفجر في الساعة الرائعة و 21 دقيقة، وموعد صلاة الظهر الثانية عشر ودقيقتين، وموعد صلاة العصر الثالثة و 34 دقيقة, وموعد الإفطار وصلاة المغرب السادسة و 16 دقيقة مساءا.

مواقيت الصلاة في محافظة المنوفية اليوم الخميس 30-3-2023

واستكمل قسم التقاويم بهيئة المساحة، عبر موقعها الرسمي، باقي مواقيت الصلاة في محافظة المنوفية اليوم الخميس 30-3-2023، حيث أن موعد أذان العشاء في تمام الساعة السابعة و 35 دقيقة، وموعد السحور في تمام الساعة الثانية ودقيقة، وموعد الإمساك في تمام الساعة الرابعة ودقيقة، وعدد ساعات الصيام 14 ساعة و 14 دقيقة.