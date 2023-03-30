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موعد عرض الحلقة 9 مسلسل سره الباتع رمضان 2023

كتب:

سهيلة هاني
09:01 ص | الخميس 30 مارس 2023
مشهد من مسلسل سره الباتع

مشهد من مسلسل سره الباتع

موعد عرض الحلقة 9 مسلسل سره الباتع يشغل محركات بحث محبي ومتابعي مسلسل سره الباتع، الذي يعرض خلال السباق الرمضاني، ويضم باقة من ألمع النجوم، منهم الفنان أحمد السعدني في دور حامد، في حقبة الحملة الفرنسية، والفنان أحمد فهمي وريم مصطفى في الحقبة الحالية، وسره الباتع مأخوذ عن رواية سره باتع للأديب يوسف إدريس. 

موعد عرض الحلقة 9 مسلسل سره الباتع

موعد عرض الحلقة 9 مسلسل سره الباتع على قناة الحياة في تمام الساعة 12 صباحا، ويمكن مشاهدته على قناة on في تمام الساعة 7:30 مساء، وعلى قناة on drama الساعة 6:15 مساء.

موعد عرض الحلقة 9 مسلسل سره الباتع يكشف الأحداث القادمة بعد التصاعد التي شهدته أحداث الحلقة الثامنة في الحقبتين التي يعرض خلالهما المسلسل.

مسلسل سره الباتع 

ويعتبر مسلسل سره الباتع هو التجربة الدرامية الأولى للمخرج خالد يوسف، الذي حصد إعجاب كبير من المشاهدين منذ بداية عرضه في الموسم الرمضاني الحالي، لذلك يهتم الجمهور بمعرفة موعد عرض الحلقة 9 مسلسل سره الباتع.

 

 

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بقلم سهيلة هاني