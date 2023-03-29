موعد إعادة مسلسل سره الباتع على قناة الحياة في رمضان 2023

لفت مسلسل سره الباتع الذي يعرض في رمضان 2023 أنظار الجمهور والنقاد وعدد كبير من الفنانين، كونه التجربة الدرامية الأولى للمخرج خالد يوسف، ويشارك فيه كوكبة من ألمع النجوم، لذلك موعد إعادة مسلسل سره الباتع على قناة الحياة رمضان 2023 يثير اهتمام كثير من المتابعين، بعد التطور الكبير الذي شهدته الأحداث.

موعد إعادة مسلسل سره الباتع على قناة الحياة رمضان 2023

وموعد إعادة مسلسل سره الباتع على قناة الحياة رمضان 2023 سيكون في تمام الساعة 8 صباحا، بينما عرضه الأول يكون في الساعة 12 صباحا، لتستعرض قناة الحياة من خلال الحلقات الأحداث المقبلة في المسلسل.

أحداث مسلسل سره الباتع

وموعد إعادة مسلسل سره الباتع على قناة الحياة رمضان 2023 يتم الكشف عنه خلال الأحداث المقبلة من المسلسل، بعدما تعرضت قصة حب حامد وصافية للخطر بسبب رفض أسرة صافية زواجهما، الأمر الذي لم تقبله صافية تقبله وبدأت البكاء بحرقة.

ومسلسل سره الباتع مأخوذ عن رواية الأديب يوسف إدريس، وتحمل اسم سره باتع، وتجري في حقبتين من الزمن، الأولى حقبة الحملة الفرنسية والحقبة الحالية.