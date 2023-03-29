ملخص الحلقة 8 مسلسل سره الباتع.. ريم مصطفى تشارك في مظاهرات يناير

شهد ملخص الحلقة 8 مسلسل سره الباتع، الذي يشارك به المخرج خالد يوسف في السباق الرمضاني الجاري 2023، كثيرا من الأحداث المثيرة.

وتضمن ملخص الحلقة 8 مسلسل سره الباتع، معرفة «مسعود»، عمرو عبد الجليل، بأن هناك من يحفر في مقامات السلطان «حامد»، وهو ما يعني أن هناك من يبحث عن نفس الأشياء التي يبحثون عنها، وكلف رجاله بالبحث عن هؤلاء الأشخاص وأن يأخذون منهم خطابات إذا كانوا وجدوها، وأن يقتلوهم بعدها.

أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل سره الباتع

وواصلت الحلقة الثامنة من المسلسل تطورها عن والدة «سارة»، ريم مصطفى، رافضة لنزول ابنتها للتظاهر يوم 28 يناير في جمعة الغضب، ولكن «سارة» نجحت في إقناعها، وبعد انسحاب الشرطة من الشوارع طلب «مسعود» من «بحيري»، مجدي فكري، أن يجمع الرجال ويقومون بشرقة المتحف المصري ولكن الجيش قبض عليهم.

معلومات عن مسلسل سره الباتع

يذكر أن مسلسل سره الباتع مأخوذ عن رواية سره باتع الأديب يوسف إدريس، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم أحمد فهمي وأحمد السعدني وحنان مطاوع وريم مصطفى وغيرهم.