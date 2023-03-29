 موعد عرض الحلقة 8 من مسلسل سره الباتع.. «هل يتزوج حامد بصافية؟»

موعد عرض الحلقة 8 مسلسل سره الباتع يشغل جانبا كبيرا من عمليات البحث، من قبل محبي ومتابعي المسلسل، الذي شهد إقبالا كبيرا من الجمهور منذ بداية عرضه في السباق الرمضاني، ويعرض مسلسل سره الباتع على أكثر من قناة فضائية ليتمكن الجمهور من متابعي المسلسل على أكثر من قناة، وفيما يلي موعد عرض الحلقة 8 مسلسل سره الباتع على قناتي on والحياة.

موعد عرض الحلقة 8 مسلسل سره الباتع

وموعد عرض الحلقة 8 مسلسل سره الباتع على شاشة قناة الحياة يكون يوميا خلال شهر رمضان المبارك في تمام الساعة 12 صباحا، وتردد قناة الحياة كما يلي.

التردد: 12206

الاستقطاب :عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

كما يأتي موعد عرض الحلقة 8 مسلسل سره الباتع على شاشة قناة on يوميا الساعة 7:30 مساء خلال أيام شهر رمضان المبارك، وترددها كما يلي.

التردد 11861.

معدل الترميز 27500.

أحداث مسلسل سره الباتع

وعرضت أحداث الحلقة السابعة من مسلسل سره الباتع حكاية قصة الحب التي جمعت بين حامد وصافية منذ صغرهما وحتى الكبر، وصولا إلى رفض عائلة صافية زواجها بحامد، وتكشف الحلقة الجديدة المزيد عن قصة حبهما.