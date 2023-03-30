مسلسل جعفر العمدة الحلقة 7.. «جعفر يقنع والدته بطيبة زوجته»

بدأت الحلقة 7 من مسلسل جعفر العمدة، بإرسال «دلال» التي تجسد دورها إيمان العاصي، أحد الأشخاص لمراقبة زينة، فيخبرها أنّها ذهبت إلى السجن للقاء والدها، بسبب تراكم الديون عليه وعجزه عن سدادها.

تفاصيل الحلقة 7 من مسلسل جعفر العمدة

وتنهار زينة من البكاء وتترك منزل جعفر العمدة، بعد معايرة حماتها لها ولزوجات زوجها بأنّهن لا يلقن به، لكنها تقابل زوجها وتتراجع عن قرارها، ثم يلتقي والدته ويشرح لها أنّ زينة طيبة فتعفو عنها.

أبطال مسلسل جعفر العمدة

مسلسل جعفر العمدة يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، أبرزهم محمد رمضان، منة فضالي، هالة صدقي، منذر رياحنة، طارق النهري، أحمد داش، مي كساب، إيمان العاصي، بيومي فؤاد، عصام السقا، لمى كتكت، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.