مسلسل سره الباتع الحلقة 9.. حسين فهمي يدافع عن السعدني في المحكمة

ينتظر متابعي مسلسل سره الباتع الحلقة 9 بشغف كبير، بعد الأحداث المثيرة التي عرضتها الحلقة الثامنة في الحقبتين، حقبة الحملة الفرنسية التي شهدت محاكمة حامد الذي يمثل دوره الفنان أحمد السعدني، بينما شهدت أحداث الحقبة الحالية تأريخ اندلاع ثورة 25 يناير وأحداث التخريب والسرقة التي خططت لها الجماعات الإرهابية في ذلك الوقت.

مسلسل سره الباتع الحلقة 9

ومسلسل سره الباتع الحلقة 9 يستكمل أحداث محاكمة حامد الذي اعترف بقتله 3 من الجنود الفرنسيين، ويتم محاكمته إثر ذلك، وتم تكليف البروفيسور كليمان الذي يمثل دوره الفنان حسين فهمي بالدفاع عن حامد، حتى يكون شكل المحاكمة عادل أمام الناس.

تطورات الأحداث بالحلقة 9

مسلسل سره الباتع الحلقة 9 يكشف التطورات في الأحداث مع الفنان احمد فهمي ومسعود «عمرو عبد الجليل»، الذي علم بأن هناك آخرون يحفرون في مقامات السلطان حامد، وبالتالي هناك من يبحث معهم عن نفس الشيء، وأمر مسعود بالعثور على هؤلاء الأشخاص وقتلهم.

ومسلسل سره الباتع يعرض في حقبتين من الزمن، وهو مأخوذ عن رواية الأديب يوسف إدريس.