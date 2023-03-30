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مواعيد مسلسل سره الباتع على قناتي on وon drama في رمضان 2023

كتب:

سهيلة هاني
12:01 ص | الخميس 30 مارس 2023
مواعيد مسلسل سره الباتع على قناة on

مواعيد مسلسل سره الباتع على قناة on

مسلسل سره الباتع يثير اهتمام الكثير من الجمهور ومتابعين الأعمال الدرامية التي تعرض خلال السباق الرمضاني 2023، ويعتبر المسلسل التجربة الدرامية الأولى للمخرج خالد يوسف، لذلك مواعيد مسلسل سره الباتع على قناة on وon drama في رمضان 2023 يبحث عنها الكثير من متابعي المسلسل المهتمين بمعرفة الأحداث المثيرة التي تعرضها حلقات المسلسل.

مواعيد مسلسل سره الباتع على قناة on وon drama في رمضان 2023

ومواعيد مسلسل سره الباتع على قناة on وon drama في رمضان 2023، الساعة 7:30 على قناة on ، بينا يمكن متابعة مسلسل سره الباتع الساعة 6:15 على قناة on drama .

ومواعيد مسلسل سره الباتع على قناة on وon drama في رمضان 2023، تشغل محركات البحث بعد عرض الحلقة الثامنة من سره الباتع التي كشفت عن معرفة «مسعود» عمرو عبد الجليل بأن هناك من يحفر في مقامات السلطان حامد ما يعنى أن هناك من يبحث عن نفس ما يبحثوا عنه، وكلف مسعود رجاله بالبحث عنهم وتجميع أي خطابات كانوا قد وجدوها، وقتلهم بعد ذلك.

أحداث مسلسل سره الباتع

وتدور أحداث مسلسل سره الباتع المأخوذ عن رواية الأديب يوسف إدريس التي تحمل اسم سره باتع ، وتدور في حقبتين من الزمن.

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