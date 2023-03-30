موعد إعادة مسلسل سره الباتع على قناة on drama رمضان 2023 يشغل محركات البحث من قبل محبي ومتابعي المسلسل الذين فاتهم العرض الأول للحلقة على شاشة قناة on drama، لذلك موعد الإعادة مهم للعديد من المتابعين، والعمل الدرامي سره الباتع هو أول تجربة درامية للمخرج خالد يوسف، ويجري في حقبتين من الزمن.

موعد إعادة مسلسل سره الباتع على قناة on drama رمضان 2023

موعد إعادة مسلسل سره الباتع على قناة on drama رمضان 2023 في تمام الساعة 3:15 مساء، والإعادة الثانية في الساعة 9:15 صباحا، ويمكن متابعة قناة on drama من خلال التردد الآتي:

التردد: 11861

معامل الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ: 6\5

أحداث مسلسل سره الباتع

موعد إعادة مسلسل سره الباتع على قناة on drama رمضان 2023 يستعرض أحداث الحلقة 9 من سره الباتع، بعد الأحداث المثيرة التي شهدتها الحلقة الثامنة من المسلسل، وأحداث المسلسل تجري في الحقبة الزمنية الحالية، والحقبة الفرنسية.