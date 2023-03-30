مسلسل سره الباتع الحلقة 8.. «حامد يكشف سر الوشم والأصبع المقطوع»

توالت أحداث مسلسل سره الباتع الحلقة 8 في التطور، بعد تعيين العالم الفرنسي كليمان الذي يجسد شخصيته الفنان حسين فهمي الدفاع عن حامد الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد السعدني أثناء محاكمته.

مسلسل سره الباتع الحلقة 8

وبالفعل بذهب كليمان ضمن أحداث مسلسل سره الباتع الحلقة 8 إلى حامد للحديث معه ويحاول مصافحته، لكن حامد يرفض في البداية وبعد ذلك يصافحه ويسأله من هو، فيخبره أنّه سيدافع عنه.

ومع بداية حديث كليمان مع حامد سأله عن الوشم الذي يضعه على وجهه وهو عصفور، فأخبره حامد بأنّه رسمه لأنهم أخبروه بأنّ هذا يحميه من الصداع لأنه يقف كثيرا في الشمس وأنّه أيضا يقوي النظر.

وبدأ كليمان يخبر حامد بأنّ قوانينهم تريد العدل فوجّه له سؤالا كيف تتحدث عن العدل وأنتم قتلتم الشيخ صابر الذي كان يجسد شخصيته الفنان هشام الجخ، وألقيتم القبض على الشيخ سليم الذي يجسد شخصيته الفنان خالد الصاوي دون وجه حق، فرد عليه كليمان أنّه معترض على كل هذه التصرفات.

كما كشف حامد خلال الحلقة عن السبب وراء أحد أصابعه المقطوعة ردا على سؤال العالم الفرنسي كليمان، فأخبره أنّ عرق خشب قد سقط على يده وتسبب في قطع أصبعه.