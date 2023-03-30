إشادات كبيرة حصدها فريق عمل مسلسل جميلة المعروض ضمن السباق الرمضاني 2023، جعل قطاعا كبيرا من الجمهور يبحث عن مواعيد عرض مسلسل جميلة على قناة الحياة في رمضان 2023، ويرصد «الوطن»، مواعيد عرض مسلسل جميلة على قناة الحياة في رمضان 2023.

موعد عرض مسلسل جميلة

ويعرض مسلسل جميلة لريهام حجاج على قناة الحياة يوميا في تمام الساعة 1.15 صباحًا، كما يعرض على قناة سي بي سي في تمام الساعة 6:15 مساء، أما عن عرض المسلسل عبر قناة أون فيعرض في تمام الساعة 11:15 مساء.

أما عن الإعادة، فيعرض في تمام الساعة 7 صباحا على قناة الحياة، ويعاد على قناة سي بي سي في تمام الساعة 8:30 صباحا، ويعاد في قناة أون الساعة 5 صباحا.

أبطال مسلسل جميلة

ومسلسل جميلة، يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين، فهو من بطولة ريهام حجاج وعبير صبري ويسرا اللوزي وهاني عادل وأحمد وفيق ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.