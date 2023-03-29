ملخص الحلقة 7 من مسلسل جميلة.. زوجة طارق نصار تهدد بفضح شهيرة

يتضمن ملخص مسلسل الحلقة 7 من مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج، عددًا من المشاهد التي كشفت عن الأزمات التي تواجهها جميلة، حيث تتفاجأ شهيرة والدة جميلة وتقوم بدورها سوسن بدر، بزيارة عشيقها طارق نصار ويقوم بدوره سامح الصريطي، ليعاتبها على تهربها منه وتؤكد له أنها وعدت زوجته داليا بالابتعاد عنه.

ملخص الحلقة 7 من مسلسل جميلة

وخلال ملخص الحلقة 7 من مسلسل جميلة، تتفاجأ شهيرة بزيارة داليا زوجة طارق نصار، أثناء وجوده في منزلها، لتنشب بينهما مشادة كلامية، ويضطر طارق لتطليق زوجته، لتقرر الأخيرة الانتقام منهما بفضح علاقتهما بالسوشيال ميديا.

قصة وأحداث مسلسل جميلة

وخلال أحداث مسلسل جميلة الحلقة 7 تنهار شهيرة بعد طلاق طارق نصار لزوجته، خوفا من الخطوات التي ستتخذها طليقته ضدها، وفضح علاقتهما أمام أبناءها والجميع.

مواعيد عرض مسلسل جميلة والقنوات الناقلة

مواعيد عرض مسلسل جميلة، قناة CBC، هي: الساعة 6.15 مساءً، وقناة ON TV الساعة 11.15 مساءً، وعلى قناة الحياة الساعة 1.15 صباحًا، بخلاف العرض على منصة watch it الإلكترونية.