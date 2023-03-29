مسلسل جميلة الحلقة 7 بطولة ريهام حجاج.. «خطط جديدة للسيطرة على الميراث»

تتصاعد حدة الصراع خلال أحداث مسلسل جميلة الحلقة 7 بطولة ريهام حجاج، بسبب حصول جميلة على ممتلكات والدها وأمواله، بناء على الوصية التي تركها وتم كشفها بعد وفاته وبموجب العقود والتوكيلات التي حررها بنفسه، حيث يسعى زوج شقيقتها للبحث عن أساليب وطرق مختلفة لمنع تنفيذ الوصية، أملًا في إعادة توزيع الميراث بين الجميع.

مسلسل جميلة الحلقة 7 بطولة ريهام حجاج

وخلال مسلسل جميلة الحلقة 7 بطولة ريهام حجاج، تتضح تفاصيل أكثر عن الأسرار التي يحاول البعض إخفائها، وكذلك البحث عن حيل جديدة للمؤامرات التي تحيط بـ جميلة، خصوصًا من نيرمين طليقة زوجها وصديقتها شيري، وسعيهما للوقيعة بينها وزوجها زياد.

أبطال مسلسل جميلة

مسلسل جميلة من إنتاج جمال العدل، تأليف أيمن سلامة، إخراج سامح عبدالعزيز، بطولة ريهام حجاج، هشام إسماعيل، يسرا اللوزي، عبير صبري، أحمد وفيق، هاني عادل، سوسن بدر، نبيل عيسى.

قصة وأحداث مسلسل جميلة

تكشف أحداث مسلسل جميلة، عن أسرار عائلة ريهام حجاج التي تظهر حلقة بعد أخرى، منها خيانة والدتها، ولعب شقيقها القمار وحمل صديقته، كذلك تحرير شقيقتها توكيلًا عامًا لزوجها للتصرف في كل شئ، وهى الأسباب التي رجحتها جميلة بأن تكون هي التي دفعت والدها لحرمانهم من الميراث.