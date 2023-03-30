مسلسل جميلة الحلقة 8 بطولة ريهام حجاج.. الأزمات تتلاحق

يعرض مسلسل جميلة الحلقة 8 بطولة ريهام حجاج، مساء اليوم على عدد من القنوات بخلاف منصة WATCH IT الإلكترونية، وتستمر خلالها معاناة جميلة مع عائلتها، وبالتحديد زوج شقيقتها الذي يعمل في مجال المحاماة ويقوم بدوره هشام إسماعيل، بعدما فشلت خطته بشأن إقامة دعوى قضائية ضد جميلة لمنعها من التصرف في ممتلكات والدها، الأمر الذي أغضب والدتها وتقوم بدورها سوسن بدر، والتي طلبت منه التنازل عن هذه الدعوى.

مسلسل جميلة الحلقة 8 بطولة ريهام حجاج

مسلسل جميلة الحلقة 8 بطولة ريهام حجاج، كثيرًا من الأزمات التي تعيشها جميلة بسبب الوصية التي تركها والدها قبل وفاته وبموجبها تحصل على كل ممتلكاته، الأمر الذي فتح عليها أبوابًا من الصراعات والمؤامرات، ومحاولات الكثيرين لإفساد علاقتها بزوجها زياد للاستيلاء على أموالها.

قصة وأحداث مسلسل جميلة

خلال أحداث مسلسل جميلة، تسعى شيري وتقوم بدورها يسرا اللوزي، في التفريق بين جميلة وزوجها زياد، وزعم وجود مخالفات مع زوجها هشام، حتى تقرب بينه وجميلة ليتزوجا ويحصلا على ممتلكاتها، وفي المقابل قررت صديقتها نيرمين طليقة زياد وتقوم بدورها عبير صبري، الاتفاق مع هشام على الزواج عرفيًا، والتعاون للاستيلاء على ميراث جميلة بعيدًا عن شيري.

أبطال مسلسل جميلة

مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج، وسوسن بدر، وأحمد وفيق، وعبير صبري، ويسرا اللوزي، ونبيل عيسى، وأحمد الشامي، وهاني عادل، وسامح الصريطي، وهشام إسماعيل، ومروة الأزلي، من تأليف أيمن سلامة، إخراج سامح عبدالعزيز.