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مسلسل جميلة الحلقة 7 بطولة ريهام حجاج.. استدعاء للتحقيق بسبب نيرمين

كتب:

هبة أمين
07:39 م | الأربعاء 29 مارس 2023
مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج

مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج

شهد مسلسل جميلة الحلقة 7 بطولة ريهام حجاج، قيام نيرمين طليقة زوجها زياد، وتقوم بدورها عبير صبري، بإبلاغ جهة عمل جميلة، بشأن ممارسة شقيقها للعب القمار، بهدف الإضرار بسمعتها.

مسلسل جميلة الحلقة 7 بطولة ريهام حجاج

وخلال مسلسل جميلة الحلقة 7 بطولة ريهام حجاج، أخبرت نيرمين، هشام ويقوم بدوره أحمد وفيق، بقيامها باللعب ضد جميلة والإبلاغ عن لعب شقيقها القمار، لإفساد علاقتها بجهة عملها ، وبالفعل يجري استدعاء جميلة للتحقيق.

قصة وأحداث مسلسل جميلة 

خلال أحداث مسلسل جميلة، تصطدم ريهام حجاج بأزمات وأسرار جديدة خلال رحلة بحثها عن أسباب والدها لكتابة ممتلكات والدها باسمها فقط، منها خيانة والدتها، ولعب شقيقها أكرم القمار، وتحرير شقيقتها توكيلًا عامًا لزوجها المحامي ويحق بموجبه التصرف في كل ما لديها.

أبطال مسلسل جميلة

مسلسل جميلة من بطولة ريهام حجاج والتي تجدد التعاون مع المؤلف أيمن سلامة بعد نجاح مسلسل يوتيرن، ولما كنا صغيرين، وكذلك المخرج سامح عبدالعزيز بعد تعاونهما في يوتيرن، ومن إنتاج جمال العدل، ويشارك بالتمثيل سوسن بدر، هشام إسماعيل، يسرا اللوزي، عبير صبري، هاني عادل، أحمد وفيق، نبيل عيسى، سامية عاطف.

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بقلم هبة أمين