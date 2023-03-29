مسلسل جميلة الحلقة 6.. زياد يعاتب زوجته بسبب شقيقها أكرم

شهد مسلسل جميلة الحلقة 6، عتابًا بين ريهام حجاج وزوجها زياد الذي يجسّد دوره هاني عادل، بسبب إخفائها بعض الأمور التي تتعلق بأسرتها عنه، منها لعب شقيقها للقمار والمواجهة التي نشبت بينهما، ومعاتبته لها على عدم مصارحته، وحاولت جميلة التأكيد له أنّها كانت ستخبره بما حدث بينها وشقيقها، ولكنها انشغلت بسبب تواجد شيري في منزلهما.

مسلسل جميلة الحلقة 6

وخلال أحداث مسلسل جميلة الحلقة 6 بطولة ريهام حجاج، أخبرت جميلة زوجها زياد، بأنّها اكتشفت أنّ شقيقتها حررت توكيلًا عامًا لزوجها المحامي، وقد يكون ذلك السبب لحرمان والدها لها من الميراث، وكذلك حرمان شقيقها بسبب القمار، وعندما سألها زياد عن سبب حرمان والدها لوالدتها من الميراث، ارتبكت جميلة ولم تخبره بحقيقة خيانة أمها لأبيها، وأكدت له أنها لا تعرف السبب.

قصة وأحداث مسلسل جميلة

وخلال أحداث مسلسل جميلة، ظهرت مفاجأة كبيرة باتفاق نيرمين طليقة زياد التي تجسّد دورها عبير صبري، مع هشام ويجسد شخصيته أحمد وفيق، على الزواج العرفي بشكل سري والتعاون سويًا للحصول على ممتلكات جميلة بعد انفصالها عن زياد وزواجه منها، بعكس خطة شيري وتقوم بدورها يسرا اللوزي، التي كانت تنوي العودة لهشام بعد حصوله على أموال جميلة.

أبطال مسلسل جميلة

مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج، وهاني عادل، وأحمد وفيق، وعبير صبري، ويسرا اللوزي، ونبيل عيسى، وأحمد الشامي، وسوسن بدر، وسامح الصريطي، وعبير منير، إخراج سامح عبدالعزيز، تأليف أيمن سلامة، إنتاج جمال العدل.