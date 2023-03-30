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موعد إعادة مسلسل سوق الكانتو على قناة DMC بطولة أمير كرارة

كتب:

محمد عزالدين
03:00 م | الخميس 30 مارس 2023
سوق الكانتو

سوق الكانتو

يبحث الجمهور عن موعد إعادة مسلسل سوق الكانتو على قناة DMC بطولة الفنانة مي عزالدين والفنان أمير كرارة، حيث شهدت الحلقات السابقة أحداث مثيرة بين أبطال العمل.

موعد إعادة مسلسل سوق الكانتو على قناة DMC

ويترقب الجمهور ما سيحدث في الحلقة 8 من مسلسل سوق الكانتو بعدما كشفت «راوية» التي تقوم بدورها الفنانة مي عز الدين لـ«طه» الذي يقوم بدوره الفنان أمير كرارة عن سر طرد والدتها له، حيث توجد مشاكل قديمة بين عائلتها.

يعرض سوق الكانتو على شاشة قناة DMC الساعة 9 مساء، بينما تأتي الإعادة الأولى الساعة 2 صباحا والإعادة الثانية الساعة 1 ظهرا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

أحداث مسلسل سوق الكانتو

تدور أحداث مسلسل «سوق الكانتو» في عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب الذي يجسده أمير كرارة تتحول حياته رأسا على عقب بعد خناقة كبيرة بينه وبين تجار سوق الكانتو، يدخل على إثرها المستشفى، ويتحول بعد هذه الواقعة إلى بلطجي يفرض الإتاوات على تجار السوق، كما تنشأ بين هذا الشاب وفتاة قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.

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