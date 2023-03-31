موعد أذان المغرب في السويس الجمعة 31-3-2023 التاسع من رمضان

يشغل موعد أذان المغرب في السويس اليوم الجمعة 31-3-2023، المواطنون في المحافظة، إذ يتحدد بناء عليه مواقيت الصلاة والإفطار والسحور والإمساك.

موعد أذان المغرب في السويس الجمعة 31-3-2023

ويحين موعد أذان المغرب فى السويس الجمعة 31-3-2023م، في تمام الساعة السادسة و8 دقائق، وفقا لما أعلنته الهيئة العامة المصرية للمساحة، بشأت شهر رمضان، بينما يحين موعد صلاة العشاء فى تمام السابعة و26 دقيقة.

موعد صلاة المغرب وعدد ساعات الصوم يوم 9 رمضان

وعند رفع أذان المغرب يكون عدد ساعات الصيام لليوم التاسع من شهر رمضان 14 ساعة و13 دقيقة، إذ بدأ الصوم والإمساك عن المفطرات، مع موعد أذان الفجر عند تمام الساعة الرابعة و13 دقيقة صباحا.