رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

«الداخلية»: القبض على مستريحة المواد الغذائية في مصر القديمة

كتب:

محمد بركات ومحمد سعيد الشماع
01:25 م | الخميس 23 مارس 2023
القبض على سيدة بتهمة النصب- صورة تعبيرية

القبض على سيدة بتهمة النصب- صورة تعبيرية

ضبطت الأجهزة الأمنية في القاهرة، سيدة بتهمة النصب على المواطنين، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية.

بلاغ إلى قسم شرطة مصر القديمة

وتلقى قسم شرطة مصرالقديمة، بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من إحدى السيدات، مقيمة في دائرة القسم، لتضررها من ربة منزل، مقيمة في نفس الدائرة، لقيامها بالنصب عليها والاستيلاء منها على مبلغ مالي، بدعوى توظيفها في تجارة المواد الغذائية، نظير الحصول على أرباحا شهرية، إلا إنها لم تقم بذلك أو برد المبلغ.

اعتراف المتهمة بالنصب 

وأوضحت الأجهزة الأمنية، أنه تم ضبطها عقب تقنين الإجراءات، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، بتطوير مناقشتها للوقوف على مدى نشاطها الإجرامي، لافتة إلى أنها اعترفت بارتكابها 10 وقائع بذات الأسلوب،  وتم استدعاء المجنى عليهم جميعا، وحضروا واتهموها بالنصب عليهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

اقرأ المزيد:

«الداخلية»: آخر فرصة لسداد تكاليف حج القرعة 2023 أمام الفائزين اليوم

«الداخلية» تنشر أغنية «كلمة شرف» لمدحت صالح بمناسبة افتتاح مراكز الإصلاح

الداخلية: غدا آخر موعد لسداد تكاليف حج القرعة 2023

«الداخلية» تنظم احتفالية ببدء التشغيل التجريبي لـ 3 مراكز إصلاح وتأهيل جديدة «فيديو»
بقلم محمد بركات ومحمد سعيد الشماع