«الداخلية»: القبض على مستريحة المواد الغذائية في مصر القديمة

ضبطت الأجهزة الأمنية في القاهرة، سيدة بتهمة النصب على المواطنين، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية.

بلاغ إلى قسم شرطة مصر القديمة

وتلقى قسم شرطة مصرالقديمة، بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من إحدى السيدات، مقيمة في دائرة القسم، لتضررها من ربة منزل، مقيمة في نفس الدائرة، لقيامها بالنصب عليها والاستيلاء منها على مبلغ مالي، بدعوى توظيفها في تجارة المواد الغذائية، نظير الحصول على أرباحا شهرية، إلا إنها لم تقم بذلك أو برد المبلغ.

اعتراف المتهمة بالنصب

وأوضحت الأجهزة الأمنية، أنه تم ضبطها عقب تقنين الإجراءات، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، بتطوير مناقشتها للوقوف على مدى نشاطها الإجرامي، لافتة إلى أنها اعترفت بارتكابها 10 وقائع بذات الأسلوب، وتم استدعاء المجنى عليهم جميعا، وحضروا واتهموها بالنصب عليهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.