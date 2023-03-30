اتفاق لتأثيث وتجهيز 329 مجمع خدمات حكومية بقرى «حياة كريمة» (صور)

شهد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والمهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، التوقيع علي عقد اتفاق بين الوزارتين بشأن تأثيث وتجهيز 329 مجمعا خدميا بالقرى المستهدفة، ضمن مجمعات الخدمات الحكومية المنفذة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، جاء التوقيع بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة، في ضوء موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في جلسته 22 فبراير 2023.

وقع علي عقد الاتفاق، المهندس محمد السيد أبوجاعور، مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط، واللواء سامي إبراهيم محمد، رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للصناعات الهندسية مصنع 99 الحربي.

وأكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أنّ هذا العقد يأتي في إطار خطة الوزارة لتنفيذ تكليفات رئيس مجلس الوزراء، بسرعة تشغيل مجمعات الخدمات الحكومية والتي تم نهوها بقري حياة كريمة، حيث جرى الانتهاء من نحو 303 مجمعات خدمية بنسبة 100%، وجار الانتهاء من 29 مجمعا ليصبح قطاع خدمات الإدارة المحلية أحد القطاعات التي اكتملت بنسبة 100% في قرى المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية.

مجمع الخدمات بقرى حياة كريمة

وأضاف وزير التنمية المحلية، أنّه بعد الانتهاء من أعمال التجهيز والتأثيث سيتم انطلاق تقديم الخدمات للجمهور بصورة رسمية حيث ستتولي وزارة التنمية المحلية بموجب التعاقد مع وزارة الانتاج الحربي، توريد الأثاث النمطي المطلوب لجميع الجهات التي ستنتقل لمجمع الخدمات الحكومية، وبينها التموين والشهر العقاري والأحوال المدنية والتضامن وغيرها.

وأشار اللواء هشام آمنة، إلى أنّه سيعقب أعمال التأثيث والتجهيز للمجمعات التنسيق السريع مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتوفير التجهيزات التكنولوجية والربط مع المراكز التكنولوجية داخل المجمعات عَلِي منصة مصر الرقمية، وجار الانتهاء من تدريب نحو 60% من الموظفين الذين ينتقلون لمجمعات الخدمات الحكومية.

ووجّه الوزير بسرعة الانتهاء من باقي الأعداد المستهدفة وفقا لخطط التدريب المعدة لذلك بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية بما يساهم في تلبية احتياجات المجمعات ويمكنها من تحقيق أهدافها بكفاءة وفاعلية ويضمن انتظام سير العمل.

مبادرة حياة كريمة

من جانبه، أكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، أنّه سيجري العمل على قدم وساق لمتابعة جهود التنمية المزمع تنفيذها بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية لتنفيذ مشروع تأثيث وتجهيز 329 مجمعا خدميا بالقرى المستهدفة ضمن مجمعات الخدمات الحكومية المنفذة في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي تستهدف بالدرجة الأولى بناء الإنسان المصري عبر تحسين مستوى معيشة المواطن على المستويات كافة، مع توفير مختلف الخدمات والمرافق.

ولفت إلى أهمية هذا التعاون المشترك حيث تقوم مجمعات الخدمات الحكومية فى القرى المختلفة بخدمة جميع المواطنين بهذه القرى والتيسير عليهم وتوفير الوقت والمجهود لهم حيث يتم إنشاء مجمعات الخدمات الحكومية لتضم مختلف المصالح الحكومية الخدمية داخل مجمع متكامل بمكانٍ واحد لرفع العبء عن المواطن عند تلقي الخدمة.

تكامل الجهات المسؤولة في الدولة

وأكد الوزير محمد صلاح، وجود تعاون مثمر مع وزارة التنمية المحلية في العديد من المجالات وذلك في ضوء استراتيجية عمل وزارة الإنتاج الحربي، بالتكامل مع مختلف الجهات بالدولة والاستفادة من فائض الطاقة الإنتاجية بشركاتها ووحداتها التابعة للمساهمة في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية التي تحقق التنمية الشاملة والمستدامة للدولة، مؤكدًا حرص الحكومة المصرية على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة الاعتماد على المنتجات المحلية الصُنع في تنفيذ المشروعات القومية المختلفة من أجل تشجيع الصناعة المصرية.