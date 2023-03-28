يتطلع الجمهور إلى معرفة مواعيد برنامج حياة كريمة الموسم الثاني 2023 والقنوات الناقلة، وهو برنامج يقوم على التجول في ربوع مصر واختيار الشخصيات المكافحة، والتي لها احتياجات، وتستحق مساعدتها عن طريق المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

مواعيد برنامج حياة كريمة الموسم الثاني 2023 والقنوات الناقلة

ويعرض البرنامج على شاشة قناة dmc في رمضان الساعة 5:45 مساء والإعادة 4:45 فجرا.

القنوات الناقلة لبرنامج حياة كريمة الموسم الثاني 2023

ونجح برنامج حياة كريمة في موسمه الثاني الذي يعرض خلال شهر رمضان المبارك 2023، في إدخال السرور على عدد كبير من الأسر المصرية المستحقة، سواء بسداد ديونهم أو مساعدتهم في المعيشة، وتجهيز المقبلات على الزواج، وتوفير مشروعات لغير القادرين، وينتظرون معرفة مواعيد برنامج حياة كريمة الموسم الثاني 2023 والقنوات الناقلة.

برنامج حياة كريمة.. يحقق الأحلام

ويقدم حلقات برنامج حياة كريمة الإعلامي أيمن مصطفى، والذي يتواجد في أكاديمية حياة كريمة التي تساعد عدد من الأشخاص، حيث كرم برنامج حياة كريمة في حلقاته الأولى من الموسم الثاني شخص يبلغ 50 عامًا، والذي يعمل عتالا في أعمال البناء والتشييد، يتناول أدوية لعلاج الأعصاب.

وينتظر الكثيرون مواعيد برنامج حياة كريمة الموسم الثاني 2023 والقنوات الناقلة، وذلك بعد أن قدم مبلغ 30 ألف جنيه لبائعة كشري، أرملة، ولديها 4 أبناء، وتعمل في هذه المهنة منذ عام: «متأكدة إن ربنا هيراضيني وعندي يقين فيه ومش نفسي في حاجة معينة».

وأكدت أم يوسف، بائعة الكشري: «ربنا رضاني وفرحني، ومفيش حاجة نقصاني ونفسي أما أموت عيالي يفتخروا بيا».