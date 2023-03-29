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محافظ الغربية يشيد بدور قوافل جامعة طنطا في دعم حياة كريمة

كتب:

رفيق محمد ناصف وعاصم هشام
05:43 م | الأربعاء 29 مارس 2023
قوافل طبية - أرشيفية

قوافل طبية - أرشيفية

عقدت جامعة طنطا، الاجتماع الدوري لمجلس الجامعة برئاسة الدكتور محمود ذكي، وبحضور الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وعدد من قيادات الجامعة.

وقدم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية التهنئة لجامعة طنطا بمناسبة حصادها 6 مراكز متقدمة ضمن مسابقة مصر للتميز الحكومي، مشيدا بفوز عدد من الملفات من الجامعة ومحافظة الغربية بأحد المراكز الثلاثة الأولى ضمن 5 فئات متنافسة، وتم تكريم الفائزين بجائزة التميز الحكومي.

المرحلة الثانية من حياة كريمة 

 كما وجه الشكر للجامعة لدعمها وجهودها المتميزة لدعم المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» من خلال القوافل الطبية التي تنظمها الجامعة للقرى الأكثر احتياجاً بالمحافظة، مشيراً إلى استمرار المرحلة الثانية من المبادرة بقرى مركز المحلة الكبرى وكفر الزيات و قطور وبسيون، مؤكداً على أهمية توعية الطلاب بخطورة الزيادة السكانية

تعاون القوافل الطبية 

وأكد رئيس جامعة طنطا، استمرار الجامعة بالتعاون مع المحافظة في توجيه القوافل الطبية ضمن مبادرة «حياة كريمة» تنفيذا لدور الجامعة الرائد في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، موجهاً الشكر لكلية الطب ودورها في توجيه القوافل الطبية وتوقيع الكشف الطبي والدواء للمرضى.

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