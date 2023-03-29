برنامج «حياة كريمة» يُكرّم عامل أمن بميدالية ومبلغ مالي «فيديو»

استعرض برنامج «حياة كريمة»، من تقديم الإعلامي أيمن مصطفى المذاع على فضائية «DMC»، قصة كفاح لبطل جديد من أبطال المجتمع المصري، وهو رجل أمن يعمل بإحدى المستشفيات في المقطم، وناقشه الإعلامي أيمن مصطفى، مقدم البرنامج لمعرفة أحواله، قائلا: «باشتغل عامل أمن بعد ما طلعت على المعاش لأن عندي ولاد في مدارس وجامعات وبصرف عليهم، الحياة محتاجة إن الإنسان يشتغل ويسعى، ومحتاجين إننا نحمد ربنا وهو هيوسعها علينا ويرزقنا إن شاء الله».

مبلغ مالي لعامل أمن

وتابع: «رزقي خدته ستر وصحة، ولا ينقصني شيء، أنا والله العظيم في نعمة»، وقدم أيمن مصطفى، مبلغا ماليا لعامل الأمن، الذي تردد في أخذ المال في البداية، قائلا: «والله مستورة، والحمد لله».

الخير مستمر في رمضان

وبعد ساعات وصل لعامل الأمن رجل كبير السن من فريق عمل البرنامج يعمل بائع فوانيس ويطارده شخص آخر من فريق البرنامج يطالبه بسداد 200 جنيه ثمن البضائع، وتستمر النقاشات والمفاوضات فيما بينهم بدون جدوى حتى تدخل عامل الأمن وعامل آخر من المستشفى ليسددوا 200 جنيه عن الرجل كبير السن بائع الفوانيس في الشارع.

وعلى الفور تحرك فريق حياة كريمة وقدم الإعلامي أيمن مصطفى، لعامل الأمن والعامل الآخر بالمستشفى اللذان ساعدا الرجل كبير السن بائع الفوانيس، ميدالية أبطال حياة كريمة ومبلغ مالي يساعدهما.