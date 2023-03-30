النيابة تقرير تشريح جثة سيدة بعد الاشتباه في وفاتها جنائيا بمنشأة ناصر

قررت النيابة العامة انتداب الطب الشرعي لتشريح جثة سيدة توفيت في ظروف غامضة داخل منزلها بمنشأة ناصر، وطلبت النيابة إجراء تحليل سموم ومخدرات للمتوفية لبيان هل توفيت مسمومة من عدمه، كما طلبت النيابة العامة استدعاء أسرتها لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها وهل تتهم أحد بالتسبب في وفاتها من عدمه

إخطار بوصول سيدة جثة هامدة

تلقى مأمور قسم شرطة منشأة ناصر إخطارا من إحدى المستشفيات بدائرة قسم الشرطة يفيد بوصول سيدة جثة هامدة، وأوضح بيان صحفي لوزارة الداخلية، أن الوفاة تم الاشتباه فيها جنائيا.

خلو الجثة من ثمة إصابات ظاهرية

وبالانتقال تبين العثور على جثة سيدة تدعي «شيماء.إ.ع»، في العقد الرابع من العمر، وبالفحص تبين ارتداء المتوفية لكامل ملابسها، كما تبين خلو الجثة من ثمة إصابات ظاهرية، وتبين أن لون الوجه يميل للأزرق، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.