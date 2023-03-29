انتشال جثة سيدة غرقت في البحر اليوسفي بالمنيا

انتشل أهالي قرية السلطان حسن التابعة لمركز أبوقرقاص في جنوب محافظة المنيا، جثة سيدة غرقت في البحر اليوسفي، بسبب اختلال توازنها، وتم إيداعها بمشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

سقوط سيدة في البحر اليوسفي

وتلقى اللواء أسامة عبدالعظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بتمكن أهالي قرية السلطان حسن التابعة للوحدة المحلية بأسمنت في مركز أبوقرقاص من انتشال جثة بدرية عبد السلام 55 عاما، من البحر اليوسفي أمام القرية.

نقل الجثة للمشرحة تحت تصرف النيابة

بانتقال الأجهزة الأمنية وإجراء التحريات الأولية، تبين أن الغريقه سقطت في البحر اليوسفي بسبب اختلال توازنها، وتم نقل جثتها إلي مشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

وكانت قوات الإنقاذ النهري قد تمكنت الجمعة الماضية من انتشال جثة شخص عمره 50 عاما، إثر غرقه في المجري المائي لترعة الإبراهيمية أمام قرية ملاطية التابعة لمركز مغاغة، ورجحت التحريات الأولية للمباحث الجنائية أن الغريق سقط في الإبراهيمية بسبب اختلال توازنه، وتم التحفظ علي جثته بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.