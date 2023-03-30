أسعار البیض الیوم 30-3-2023 في الأسواق والمحلات.. مستقر

تشهد أسعار البیض الیوم 30-3-2023 في الأسواق والمحلات، استقرارا حيث سجلت الأسعار في أرض المزرعة بين 88 و92 جنيهًا، بحسب ما ذكر سامح السيد رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالجيزة، ونرصد في السطور التالية أسعار البيض الأبيض والبيض الأحمر والبيض البلدي للمستهلك.

وتواصل أسعار البیض الیوم 30-3-2023 في الأسواق والمحلات، استقرارها، نتيجة وفرة المعروض، وفقًا لتصريحات رئيس شعبة الدواجن لـ«الوطن».

أسعار البیض الیوم

وسجلت أسعار البيض اليوم، في أرض المزرعة سعر البيض الأبيض 88 جنيهًا، والبيض الأحمر 92 جنيهًا.

أسعار البیض الأحمر

وعن أسعار البيض الأحمر للمستهلك وصل سعر الطبق إلى 100 جنيه.

أسعار البیض البلدى

فيما سجلت أسعار البيض البلدي اليوم 115 جنيهًا للمستهلك.

بورصة البیض الیوم

وبالنسبة لأسعار بورصة البيض اليوم 30-3-2023، يتراوح بين 95 جنيهًا و115 جنيهًا.

سعر كرتونة البیض الیوم

وسعر كرتونة البيض اليوم بالنسبة للمستهلك، البيض الأبيض 95 جنيهًا، والبيض الأحمر 115 جنيهًا، والبيض البلدي 115 جنيهًا.

أسعار الدواجن اليوم

وبالنسبة لأسعار الدواجن اليوم الخميس 30-3-2023، الدواجن البيضاء 71 جنيهًا، والساسو بين 98 و105 جنيهات، والأسعار تختلف بشكل طفيف حسب تكلفة النقل من محافظة لأخرى.

أسعار الأعلاف اليوم

وسعر الأعلاف اليوم 23% البادي 22250 جنيها، و21% النامي 22450 جنيها، وسعر الأعلاف 19% الناهي 22350 جنيها.