أسعار البيض اليوم الإثنين.. «اعرف الكرتونة بكام»

تشهد أسعار البيض في الأسواق، استقرارا خلال الفترة الحالية؛ إذ يتراوح سعر الطبق بمزارع الدواجن من 90 إلى 95 جنيها، بينما يصل سعر البيض بعد انخفاضه للمستهلك إلى نحو 100 جنيه للبيض الأبيض و105 جنيهات للأحمر، في حين وصل سعر طبق البيض البلدي 115 جنيها، بحسب شعبة الدواجن بالغرفة التجارية.

سعر طبق البيض اليوم بعد انخفاض سعره

جاءت أسعار طبق البيض اليوم بأنواعه المختلفة على النحو التالي:

- كرتونة البيض الأبيض بلغت 92 جنيها بتراجع جنيهين.

- كرتونة البيض الأحمر بلغت 102 جنيه بتراجع جنيهين.

- كرتونة البيض البلدي بلغت 120 جنيها.

الإنتاج المحلي من البيض

ويبلغ الإنتاج المحلي من البيض 13 مليار بيضة سنويا، وترجع حالة الاستقرار في أسعار الدواجن بسبب وفرة الكميات المعروضة من البيض بالسوق المحلية؛ إذ تظل الأسعار مستقرة طوال الشهر وربما تنخفض بعده أيضا، بحسب عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن.

انخفاض أسعار البيض والدواجن

وأكد حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالغرف التجارية، أن أسعار البيض في الأسواق والمحلات، شهدت انخفاضا بقيمة 5 جنيهات، إذ سجل سعر كرتونة البيض بالمزارع 90 جنيها بحد أدنى، وتصل للمستهلك بزيادة من 5 إلى 10 جنيهات في طبق البيض الواحد، ويأتي انخفاض أسعار البيض بالتزامن مع انخفاض أسعار الدواجن خلال شهر رمضان في ظل زيادة الكميات المعروضة منهما.