أسعار الدواجن اليوم الخميس 30-3-2023 في الأسواق.. «البيضاء بـ 71 جنيه»

تباينت أسعار الدواجن اليوم الخميس 30-3-2023 في الأسواق والمحلات، وسجل سعر الفراخ البيضاء 71 جنيها للكيلو بأرض المزرعة، فيما تراوح سعر الدواجن الحمراء بين 98 و105 جنيهات، وفق أسعار بورصة الدواجن.

هدوء الطلب على الدواجن

وشهدت الأسواق خلال أول أسبوع من شهر رمضان، ارتفاعاً في الطلب من المقرر أن يهدأ بحلول الأسبوع الثالث، بحسب تجار ومتعاملين في بورصة الدواجن.

وتراجعت أسعار الكتاكيت بشكل تدريجي منذ بداية مارس الجاري، بنحو 50% تقريباً حيث كان السعر 24 جنيها قبل أن يتراجع صوب مستوى 12 جنيها حالياً.

ويبشر تراجع أسعار الكتاكيت في السوق، بتراجع تكلفة الدورة الإنتاجية، بالنظر لاعتبارها أحد أهم مدخلات الإنتاج ذات التكلفة المرتفعة جنباً إلى جنب مع الأعلاف.

أسعار الدواجن اليوم

وجاءت أسعار الدواجن اليوم الخميس على النحو التالي:

- سعر الدواجن البيضاء 71 جنيه.

- سعر الدواجن الساسو 98-105 جنيه.

أسعار الكتاكيت اليوم

- سعر الكتكوت الأبيض 8-8.25 جنيه.

- سعر الكتكوت ساسو بيور 10-11 جنيه.

- سعر الكتكوت شركة القاهرة للدواجن 10.50 جنيه.

- سعر الكتكوت شركة الحمد 11 جنيه.

- سعر الكتكوت شركة الوطنية 14 جنيه.

- سعر الكتكوت شركة الوادي 15 جنيه.

- سعر الكتكوت شركة العناني 16 جنيه.

أسعار البيض اليوم

- سعر البيض الأبيض بالمزرعة 90-96 جنيه.

- سعر البيض الأبيض بالمزرعة 99-102 جنيه.

- سعر البيض البلدي بالمزرعة 106-108 جنيه.

أسعار البط اليوم

- سعر البط المسكوفي عمر يوم واحد 30-32 جنيه.

- سعر البط الفرنساوي عمر يوم واحد 9.50 – 10.50 جنيه.

أسعار الأعلاف اليوم

- سعر الأعلاف 23% البادي 22250 جنيه.

- سعر الأعلاف 21% النامي 22450 جنيه.

- سعر الأعلاف 19% الناهي 22350 جنيه.

أسعار خامات الأعلاف اليوم

- سعر الذرة الصفراء الأرجنتيني 18100 جنيه.

- سعر الذرة الصفراء البرازيلي 18100 جنيه.

- سعر الذرة الصفراء الأوكراني 17500 جنيه.

- سعر الصويا 46% اليوم 35000 جنيه.

- سعر الصويا 44% اليوم 34000 جنيه.

يذكر أن الأسعار سالفة الذكر قد تختلف بشكل طفيف من محافظة لأخرى، تبعاً لتكلفة النقل.

كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تعاقدت على استيراد 25 ألف طن من الدواجن المجمدة المستوردة من دولة البرازيل لضخها في المنافذ والمجمعات بسعر 65 جنيه للكيلو.

وتوقعت الغرف التجارية، أن تستقر أسعار الدواجن الفترة المقبلة، بالنظر إلى الإفراجات التي تشهدها الموانئ عن الأعلاف وخاماتها، ما يسهم في خفض السعر.