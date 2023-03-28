تراجع كبير في أسعار البيض اليوم.. و«الشعبة»: الكرتونة تسجل أقل من 100 جنيه

تشهد أسعار البيض اليوم تراجعا بقيمة 8 و10 جنيهات مقارنة بأمس، للبيض الأبيض والأحمر والبلدي، ويعود ذلك لوفرة المعروض في السوق المصرية بحسب ما ذكر سامح السيد رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالجيزة.

وقال رئيس شعبة الدواجن في تصريحات لـ«الوطن»، إن أسعار البيض اليوم في أرض المزرعة بالنسبة للبيض الأبيض 86 جنيهًا ويصل إلى المستهلك بسعر 92 جنيهًا بدلا من 100 جنيه أمس، أي تراجع 8 جنيهات عن أمس.

أسعار البيض الأحمر في المزرعة

وسجل سعر البيض الأحمر اليوم في أرض المزرعة 89 جنيهًا ويصل إلى المستهلك بـ 95 جنيهًا بدلا من 105 جنيهات أمس، أي انخفاض نحو 10 جنيهات، فيما وصل سعر البيض البلدي اليوم في أرض المزرعة إلى 99 جنيهًا، وللمستهلك يكون 105 جنيهات بدلا من 115 جنيهًا أمس، بحسب السيد.

تراجع أسعار البيض

وأضاف رئيس شعبة الدواجن أن أسعار البيض اليوم تشهد تراجعا كبيرا في الأسواق المصرية نتيجة وفرة المعروض ومن المتوقع الاستمرار في ذلك الأيام المقبلة سواء بالانخفاض أو الاستقرار خلال شهر رمضان.