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شعبة الدواجن: تراجع أسعار البيض في سادس أيام رمضان

كتب:

مريم حنفي
11:01 م | الثلاثاء 28 مارس 2023
أسعار البيض اليوم

أسعار البيض اليوم

قال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة، إن أسعار البيض تشهد الفترة الحالية تراجعًا ملحوظًا بنحو 10 جنيهات، متوقعًا مزيدًا من الانخفاض الفترة المقبلة في ظل إقبال المواطنين على الشراء.

أسعار البيض في المزرعة 

وأوضح رئيس شعبة الثروة الداجنة، في تصريح لـ«الوطن»، أن يبلغ سعر البيض الأبيض داخل المزرعة 86 جنيهًا والبيض الأحمر 89 جنيها والبيض البلدي 99 جنيها. 

سعر كرتونة البيض 

وأضاف رئيس شعبة الثروة الداجنة أن كرتونة البيض الأبيض تصل للمستهلك بسعر 92 جنيها وكرتونة البيض الأحمر 95 جنيها والبيض البلدي 105 جنيهات. 

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بقلم مريم حنفي