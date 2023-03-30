الحلقة 8 من مسلسل مذكرات زوج بطولة طارق لطفي.. «رؤوف يدخل في علاقة جديدة»

حالة من التوتر والارتباك تسيطر على «شيرين» خاصة بعد أن راودها حلما ترى فيه «رؤوف» متزوج بـ«مها» ابنه خالته، فتصاب بحالة انهيار، لكنها تستيقظ وتكتشف أنّ ما حدث حلما، لذا تذهب لحماتها لمعرفة هل سيكون هناك بالفعل زواج بين «رؤوف» و«مها» أم لا.

علاقة جديدة في حياة «رؤوف»

وتنشأ علاقة صداقة وإعجاب بين رؤوف والفتاة التي تعرف عليها بالعرض المسرحي، ويبدأ تغيير طريقة لبسه ويشتري ملابس جديدة ونظارة حديثة، ضمن أحداث الحلقة السابعة من مذكرات زوج.

تعرض الحلقة 8 من مسلسل مذكرات زوج، الليلة الساعة 8:45 مساء، والساعة 2:45 بعد منتصف الليل، وتعاد غدا للمرة الثالثة وذلك الساعة 2:45 ظهرًا.

القنوات الناقلة لمسلسل مذكرات زوج

وحصلت cbc على البث الحصري لحلقات مسلسل مذكرات زوج، من خلال تردد 11785، معدل ترميز 27500، ونايل سات.

أبطال مذكرات زوج

ومسلسل مذكرات زوج، كتب له السيناريو الكاتب محمد سليمان عبدالمالك، عن قصة الكاتب احمد بهجت، وإخراج تامر نادر، وبطولة طارق لطفي وخالد الصاوي، عائشة بن أحمد، هناء الشوربجي.