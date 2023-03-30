جذب مسلسل مذكرات زوج، اهتمام الجمهور والأسر المصرية، كونه يناقش المشكلات الأسرية من خلال شخصية «رؤوف»، كزوج يشعر بالملل بعد مرور 10 سنوات على زواجه، ويقرر تغيير حياته ويترك منزل الزوجية، ثم يستقيل من عمله، ليبدأ حياة الحرية والعزوبية، التي كان يتمتع بها قبل الزواج، ويبحث الجمهور عن مواعيد عرض مسلسل مذكرات زوج على قناة cbc في رمضان 2023.

مواعيد عرض مسلسل مذكرات زوج على قناة cbc

تعرض شبكة قنوات سي بي سي مسلسل مذكرات زوج، في توقيتات مختلفة، حيث تعرض الحلقة الجديدة في تمام الساعة 8:45 مساء، والإعادة الساعة 2:45 بعد منتصف الليل.

تردد قنوات cbc الناقلة لمسلسل مذكرات زوج

- تردد: 11785.

- معدل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: رأسي V.

- معامل تصحيح الخطأ :5/6.

- القمر الصناعي: نايل سات.

مسلسل مذكرات زوج بطولة طارق لطفي وخالد الصاوي، وهو مسلسل دراما اجتماعية مكون من 15 حلقة.

مسلسل مذكرات زوج

مذكرات زوج، مسلسل تدور أحداثه في 15 حلقة فقط، عن رواية للكاتب الكبير الراحل أحمد بهجت، والسيناريو محمد سليمان عبدالمالك، وبطولة طارق لطفي، وخالد الصاوي، وعائشة بن أحمد، إخراج تامر نادي.