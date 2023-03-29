ﻣﺳﻠﺳل مذكرات زوج الحلقة السابعة.. «ياسر» يلوم «رؤوف» على زواجه بعد التخرج 

أحداث شيّقة تتضمنها مسلسل مذكرات زوج لطارق لطفي وخالد الصاوي وعائشة بن أحمد، إذ يتعرض لمعالجة المشكلات الزوجية في منتصف العمر، وشهدت الحلقة السابعة من المسلسل أحداثا جديدة.

ﻣﺳﻠﺳل مذكرات زوج الحلقة السابعة

ضمن أحداث الحلقة السابعة من مسلسل مذكرات زوج يستقيظ «رؤوف» من نومه لا يتذكر أي شيء بسبب حالة السكر التي انتابته جراء حفل الرقص والغناء الذي شارك فيه، فيخبره صديقه «ياسر» بما فعل لكنه لا يتذكر، ويتحاورا سويا في أمور الزواج، فيشير «ياسر» إلى زواج «رؤوف» الذي حدث مبكرا بعد تخرجه من الجامعة، ليرد عليه بأن إلحاح والدته كان سببًا في ذلك، وتفعل نفس الأمر مع شققيقه الأصغر «سيف».

أحداث ﻣﺳﻠﺳل مذكرات زوج الحلقة السابعة

يتطرق «ياسر» لأسباب رفضه للزواج وأنه لا يوافق على إلحاح والدته على الزواج، لكنه حيمنا يقرر الذهاب إليه بصحبة «رؤوف» تتحدث والدته معه وتخبره بفائدة الزواج وعلاقة الحب التي جمعتها بزوجها والد «ياسر»، ليكتشف «رؤوف» أن الزمن تغير لكنه ما زال مفتقدا للحب مع زوجته، فيستكمل تسجيل مذكراته التي يرسلها للدكتور «طه عياد» خبير اللايف كوشينج الذي يعالج مشاكله الزوجية.

ﻗﺻﺔ ﻣﺳﻠﺳل مذكرات زوج ﺑطوﻟﺔ طارق لطفي

مسلسل مذكرات زوج درامي قصير، يدور حول شعور زوج بارتباك نتيجة ملل الحياة الزوجية والروتين اليومي الذي يعيشه ويقرر تغيير كل حياته، وهو مكون من 15 حلقة، سيناريو الكاتب محمد سليمان عبدالمالك، ومأخوذ عن رواية للكاتب الراحل أحمد بهجت، بطولة طارق لطفي وخالد الصاوي، وعائشة بن أحمد، وهناء الشوربجي، ونهى عابدين، ومن إخراج تامر نادي.