مسلسل مذكرات زوج الحلقة 7 لطارق لطفي.. «رؤوف» يغير نمط حياته

ما زال الصدام محتدم في علاقة «رؤوف» و«شيرين» الذين يعانون من مشاكل العلاق الزوجية، بسبب الفتور والانشغال، وضمن أحداث الحلقة السابعة تتوالى الاحداث الشيقة والمثيرة، حيث يراود «شيرين» حلم تري فيه أن «رؤوف» تزوج «مها» ابنه خالته، لكن سرعان ما تستيقظ من النوم وتكتشف أن ما حدث مجرد حلم، فتذهب لحماتها لتتأ كد من عدم زواج «رؤوف» من «مها»، وفي نفس التوقيت تأتي مها لتعتذر عن خروجها مع «رؤوف».

الحلقة السابعة من مسلسل مذكرات زوج

وفي نفس السياق من الحلقة السابعة من مسلسل مذكرات زوج يلتقى رؤوف الفتاة التي تعرف عليها مؤخرا في العرض المسرحي وتنشأ بينهما صداقة وإعجاب بشخصية رؤوف، ويقضي وقت ممتع معها، حيث يذهب لشراء ملابس جديدة نظارة حديثة، ويتوجه لحفلة رقص وغناء ويسكر.

ﻗﺻﺔ ﻣﺳﻠﺳل مذكرات زوج ﺑطوﻟﺔ طارق لطفي

مسلسل مذكرات زوج درامي قصير، يدور حول شعور زوج بارتباك نتيجة ملل الحياة الزوجية والروتين اليومي الذي يعيشه ويقرر تغيير كل حياته، وهو مكون من 15 حلقة، سيناريو الكاتب محمد سليمان عبدالمالك، ومأخوذ عن رواية للكاتب الراحل أحمد بهجت، بطولة طارق لطفي وخالد الصاوي، وعائشة بن أحمد، وهناء الشوربجي، ونهى عابدين، ومن إخراج تامر نادي.

ﻣواﻋﯾد ﻋرض ﻣﺳﻠﺳل ﻣذﻛرات زوج

عرض مسلسل مذكرات زوج، عبر القناتين سي بي سي العامة والدراما، ويتمّ العرض الأول الساعة 8:45 مساءً، والإعادة على قناة سي بي سي دراما 2:45 بعد منتصف الليل.