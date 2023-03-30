مسلسل الصفارة الحلقة السابعة.. «شفيق» يبتكر طريقة لمذاكرة الدروس لابنه

صفارة توت عنخ آمون، كانت وسيلة «شفيق» للانتقال عبر الزمن، ليحقق ما فشل فيه في الماضي، فيقوده ذلك إلى مغامرة جديدة، يحاول فيها الفوز بقلب «شيرين»، بعد أن أصبح مسئولا عن رعاية 3 أبناء، بعد ترك والدتهم لهم، إذ يعمل على رعايتهم والاهتمام بشئونهم ومساعدتهم على حل مشكلاتهم، ضمن أحداث مسلسل الصفارة الحلقة السابعة.

أحداث مسلسل الصفارة الحلقة السابعة

ظهر «شفيق» في مسلسل الصفارة الحلقة السابعة، كموظف يعمل بإحدى الشركات، ويجد نفسه مسئولا عن رعاية 3 أبناء، بعد سفر والدتهم بصحبة صديقه «علاء»، الذي يعمل معه في ذات الشركة، إذ يحاول جاهدًا تربية الأبناء على الطريقة الحديثة، التي نفذها في أثناء مذاكرة دروس التاريخ لابنه، الذي لم يفهم بعد محاولات عديدة منه، مما جعلته يلجًا إلى الغناء كطريقة حديثة ومبتكرة للشرح، فاستعان بشقيقه «وجية»، ليغني معه أحد دروس التاريخ، مرددا: «محمد على باشا.. بكل رواشة عزم المماليك في عزومة أوستيك، وفاكرينها بقلاوة وبفتيك.. أتاريه بيحضر الكماشة.. وعمل وياهم الجُلاشة».

مسلسل الصفارة الحلقة السابعة

ينتقل «شفيق»، خلال مسلسل الصفارة الحلقة السابعة، إلى ملاقاة صديقه «علاء» الذي ارتبط بزوجته، فيفكر في الهروب مستخدمًا «الصفارة»، إلا أنه يقرر البقاء بجوار الأولاد الثلاثة ومساعدتهم على تجاوز المشكلات، ليحاول رغم كل هذا التعبير عن حبه لـ«شيرين»، إلا أن الأولاد لا يتركون له المجال للإفصاح عن ذلك، من خلال تصرفاتهم الغريبة التي يحاول تفاديها للحفاظ على صورته أمام «شيرين».

ﻗﺻﺔ ﻣﺳﻠﺳل الصفارة

مسلسل الصفارة ﺑطوﻟﺔ أحمد أمين، تدور أحداثه في إطار كوميدي، حول «شفيق» الذي يعمل مرشدًا سياحيًا، ويتعرض لظروف صعبة في حياته، ولم يحالفه الحظ في أي شيء يتمناه، لذا يضطر إلى سرقة صفارة الملك «توت عنخ آمون»، لتساعده في تغيير حاضره.

مواعيد عرض مسلسل الصفارة

مسلسل الصفارة بطولة أحمد أمين، مكون من 15 حلقة، ويعرض على قناة dmc، الساعة 7:45 مساءً، والإعادة الأولى الساعة 1 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 2:15 ظهرًا، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it.

مسلسل الصفارة بطولة كل من أحمد أمين، طه دسوقي، أنعام سالوسة، آية سماحة، ونخبة كبيرة من النجوم.