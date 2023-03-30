مسلسل عملة نادرة.. مسعود يعجب بـ«دميانة» بعد غياب زوجها

أحداث جديدة ومشوقة خلال مسلسل عملة نادرة بطولة نيللي كريم، حيث عرضت مساء أمس الحلقة 7 من العمل الدرامي، الذي ينافس في شهر رمضان الجاري 2023 .

أحداث الحلقة 7 من مسلسل عملة نادرة

بعد عودة نادرة إلى منزل حماها جمال سليمان، تلتقي صديقتها «دميانة»، والتي تجسد دورها الفنانة جومانا مراد، وتخبرها أنها تتعرض لمؤامرة للتخلص منها، وأنها تشك أن موت زوجها بلال كان مخططا ومقصودا، وتطلب منها المساعدة في حل ذلك اللغز.

اتفاق بين نادرة و دميانة للوصول إلى الحقيقة

يقابل «مسعود» دميانة جومانا مراد أثناء خروجها من حجرة «نادرة» نيللي كريم ويبدو عليه إعجابه بها مستغلاً غياب زوجها منذ سنوات طويلة، ولكنها تتجاهل هذا الأمر خاصة أنها تعاني من غياب زوجها.

وقررت دميانة أن تذهب إلى الكنيسة وتشتكي من الوحدة وفقدان زوجها لسنوات طويلة.

أحداث مسلسل عملة نادرة بطولة نيللي كريم

يتحدث «شداد» الدور الذي جسده الفنان محمد لطفي إعجابه بموقف نادرة وقوتها في الدفاع عن رضيعها أمام جبروت «عبد الجبار»، و يعرب عن استعداده للحفاظ عليها بقلبه.