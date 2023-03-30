الاستعلام عن رول الجلسات عبر بوابة وزارة العدل بـ5 خطوات

أتاحت البوابة الإلكترونية لـ وزارة العدل، خدمة الاستعلام عن رول الجلسات للقضايا، والتي تتيح الاستعلام عن «رول الجلسة» عبر 5 خطوات متتالية عبر البوابة الإلكترونية لوزارة العدل.

خطوات الاستعلام عن رول الجلسات من وزارة العدل

أولى خطوات الاستعلام عن رول الجلسات من بوابة وزارة العدل الإلكترونية، هو الدخول على «البوابة»، واختيار الخدمات التي يريد المواطن الحصول عليها، وفي تلك الحالة سيجدها مدونة باسم «الاستعلام عن رول جلسة»، وذلك من خلال هذا الرابط.

ويجد المواطن الراغب في الاستعلام عن رول الجلسات، أيقونة أعلى يسار الشاشة مدونا عليها «بدء الخدمة»، يجب أن يضغط عليها لتحويله على الصفحة الخاصة بالاستعلام.

4 درجات قضائية للاستعلام عن رول الجلسات

عقب تحويل المواطن للصفحة الجديدة، سيجد عدة اختيارات يجب أن يُحددها حتى يتم الاستعلام عن رول الجلسات، وأولها الدرجة القضائية المنظور أمامها القضية أو الدعوى المطلوب الرول الخاص بها، وتضم 4 خيارات، هي كلاً من النقض، والاستئناف، والمحاكم الابتدائية، والمحاكم الجزئية.

وبعد اختيار المواطن للدرجة القضائية، يختار المواطن المحكمة المنظور أمامها الدعوى القضائية، ثم عقب اختيار المحكمة، يختار المواطن نوع الدعوى المنظورة، ثم الدائرة التي تنظر هذه الدعوى القضائية، وتاريخ الجلسة المطلوب الاستعلام عليها.

وعقب إتمام المواطن للإجراءات الخمس المطلوبة، سيجد زر «بحث»، وعند الضغط عليه، عقب إتمام الإجراءات بشكل سليم، يظهر رول الجلسة المراد الاستعلام عليها من بوابة وزارة العدل الإلكترونية.