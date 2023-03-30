طرق الاستعلام عن رول دعوى عبر موقع وزارة العدل.. التفاصيل الكاملة

8 خطوات للاستعلام عن رول دعوى عبر موقع وزارة العدل، حددتها الوزارة والتي تشتمل على عدد كبير من القطاعات والإدارات، منها إدارة التشريع التي تختص بدراسة وإعداد وصياغة مشروعات القوانين، كما تختص بتمثيل الوزارة في مجلس النواب.

خطوات الاستعلام عن رول دعوى عبر موقع وزارة العدل

وترصد «الوطن» في إطار دورها الخدمي، خطوات الاستعلام عن رول دعوى عبر موقع وزارة العدل، في السطور التالية:

- الدخول إلى الموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة العدل.

- الدخول إلى الاستعلام عن رول دعوى.

- اختيار الدرجة سواء نقض أو استئناف أو ابتدائي أو جزئي.

- اختيار نوع الدعوى.

- كتابة رقم الدعوى.

- اختيار المحكمة.

- اختيار الدائرة.

- كتابة تاريخ الجلسة.

- الضغط على زر بحث.

تعرف على المحاكم الإبتدائية بوزارة العدل

تشمل المحاكم الابتدائية محكمة شمال القاهرة الابتدائية، ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية ومحكمة القاهرة الجديدة الابتدائية ومحكمة حلوان الابتدائية ومحكمة شمال الجيزة الابتدائية ومحكمة شمال بنها الابتدائية ومحكمة جنوب بنها الابتدائية ومحكمة شرق الإسكندرية الابتدائية ومحكمة غرب الإسكندرية الابتدائية.

كما تشمل المحاكم الابتدائية، محكمة مرسى مطروح الابتدائية ومحكمة شرق طنطا الابتدائية ومحكمة غرب طنطا الابتدائية ومحكمة شمال دمنهور الابتدائية ومحكمة جنوب دمنهور الابتدائية ومحكمة شبين الكوم الابتدائية ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية ومحكمة شمال المنصورة الابتدائية ومحكمة جنوب المنصورة الابتدائية.

أيضاً تشمل المحاكم الابتدائية محكمة شمال الزقازيق الابتدائية ومحكمة جنوب الزقازيق الابتدائية ومحكمة دمياط الابتدائية ومحكمة الإسماعيلية الابتدائية ومحكمة السويس الابتدائية ومحكمة بورسعيد الابتدائية ومحكمة بنى سويف الابتدائية ومحكمة الفيوم الابتدائية ومحكمة المنيا الابتدائية ومحكمة شمال أسيوط الابتدائية.

ومحكمة جنوب أسيوط الابتدائية ومحكمة الأقصر الابتدائية ومحكمة أسوان الابتدائية ومحكمة البحر الأحمر الابتدائية ومحكمة شمال سيناء الابتدائية ومحكمة جنوب سيناء الابتدائية ومحكمة قنا الابتدائية ومحكمة سوهاج الابتدائية.