جامعة الزقازيق تعلن نتيجة مسابقة الطالب والطالبة المثاليين

أعلنت إدارة النشاط الاجتماعي نتائج مسابقة الطالب والطالبة المثاليين على مستوى جامعة الزقازيق، تحت رعاية خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق وعاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب وأحمد عناني عميد كلية الطب ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية ومنسق عام الأنشطة، وتحت إشراف محمد متولي مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب.

أسماء الطلاب والطالبات الفائزين في المسابقة

جاءت نتيجة مسابقة الطالب المثالي كالآتى: المركز الأول حصل عليه الطالب أحمد توفيق عباس بكلية الطب البشري، والمركز الثاني جاء من نصيب الطالب محمد حسام السيد بكلية الصيدلة، بينما حصل على المركز الثالث الطالب عبدالرحمن محمد علي بكلية التجارة.

كما جاءت نتيجة مسابقة الطالبة المثالية كالتالى: حصل على المركز الأول الطالبة آيه محمد ابراهيم بكلية الهندسة، وحصلت على المركز الثاني الطالبة ريم ممدوح لبيب بكلية الطب البشري، بينما حصلت على المركز الثالث الطالبة بسمة حاتم منصور بكلية الصيدلة.

لجنة تحكيم المسابقة

وتشكلت لجنة الحكم من د. عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب رئيسا للجنة وعضوية كلا من د.أحمد عناني عميد كلية الطب ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية وأمل الجندى عميد كلية الصيدلة، وهلال عفيفى عميد كلية التجارة ، ووليد أحمد عبدالله عميد كلية طب وجراحة الفم والأسنان، وأحمد بديع وكيل كلية التربية النوعية لشؤون التعليم والطلاب وأدهم الدمرداش مدير عام الإدارة العامة لشئون مكتب رئيس الجامعة ومحمد متولي مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب ، د.محمد جمال الشاعر مدير النشاط الإجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب .

جدير بالذكر أن هذه المسابقة كانت ختاماً لما سبقها من مسابقات على مستوى جميع كليات الجامعة الأمر الذي أهل الفائزين للتصفيات النهائية للحصول على لقب الطالب / الطالبة المثالية، حيث تم اختبار الطلاب في المجالات العلمية والثقافية وفي الأنشطة الطلابية ، كما كان لتقديرات الطلاب دور كبير في تقييمات اللجنة .