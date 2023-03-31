صرف معاشات شهر أبريل 2023 بزيادة 15% غدا

يبدأ أصحاب المعاشات البالغ عددهم 11 مليون مواطن، صرف زيادة المعاشات بنسبة 15%، بدءا من غدا السبت الموافق 1 أبريل 2023، من ماكينات الصرف الآلي للبنوك والبريد، ومن المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة ومنافذ فوري، لتؤكد التأمينات الإجتماعية، أن تكلفة زيادة المعاشات السنوية تبلغ 55 مليار جنيه، فيما تبلغ تكلفة تبكير صرف الزيادة نحو 14 مليار جنيه، وذلك عن أشهر أبريل ومايو ويونيه.

وأشارت التأمينات الإجتماعية، إلى أن الحد الأدنى لزيادة المعاشات 170 جنيها، بحد أقصى 1635 جنيها.

قيمة زيادة المعاشات 2023 للمواطن

وأوضح مصدر مسؤول بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنّه يتم حساب قيمة زيادة المعاشات 2023 للمواطن، من خلال ضرب قيمة المعاش في 15%.

وترصد «الوطن» قيمة زيادة المعاشات 2023، التي تصرف غدا السبت كالتالي:

- صاحب المعاش ومستحق المعاش الذي يتقاضى 1500 جنيه، سيتقاضى بعد زيادة المعاشات 1725 جنيها.

- صاحب المعاش ومستحق المعاش الذي يتقاضى 1600 جنيه سيتقاضى بعد زيادة المعاشات 1840 جنيها.

- صاحب المعاش ومستحق المعاش الذي يتقاضى 1700 جنيه، سيتقاضى بعد زيادة المعاشات 1955 جنيها.

- صاحب المعاش ومستحق المعاش الذي يتقاضى 1800 جنيه، سيتقاضى بعد زيادة المعاشات 2070 جنيها.

- صاحب المعاش ومستحق المعاش الذي يتقاضى 1900 جنيه، سيتقاضى بعد زيادة المعاشات 2185 جنيها.

- صاحب المعاش ومستحق المعاش الذي يتقاضى 2000 جنيه، سيتقاضى بعد الزيادة 2300 جنيه.

- صاحب المعاش ومستحق المعاش الذي يتقاضى 2100 جنيه سيتقاضى بعد زيادة المعاشات 2415 جنيها.

- صاحب المعاش ومستحق المعاش الذي يتقاضى 2200 جنيه معاش، سيتقاضى بعد الزيادة 2530 جنيها.

- صاحب المعاش ومستحق المعاش الذي يتقاضى 2300 جنيه، سيتقاضى بعد زيادة المعاشات 2070 جنيها.

- صاحب المعاش ومستحق المعاش الذي يتقاضى 2500 جنيه معاش، فسيكون معاشه بعد الزيادة 2875 جنيها.

- صاحب المعاش ومستحق المعاش الذي يتقاضى 2800 جنيه معاش، فسيكون معاشه بعد الزيادة 3220 جنيها.

- صاحب المعاش ومستحق المعاش الذي يتقاضى 2900 جنيه معاش، فسيكون معاشه بعد الزيادة 3335 جنيها.

- صاحب المعاش ومستحق المعاش الذي يتقاضى 3000 جنيه معاش، سيتقاضى بعد الزيادة 3450 جنيها.

- صاحب المعاش ومستحق المعاش الذي يتقاضى 3100 جنيه سيتقاضى بعد زيادة المعاشات 3565 جنيها.

- صاحب المعاش ومستحق المعاش الذي يتقاضى 3200 جنيه معاش، فسيكون معاشه بعد الزيادة 3680 جنيها.

- صاحب المعاش ومستحق المعاش الذي يتقاضى 3500 جنيه معاش، فسيكون معاشه بعد الزيادة 4025 جنيها.

- صاحب المعاش ومستحق المعاش الذي يتقاضى 4000 جنيه، فسيكون معاشه بعد الزيادة 4600 جنيه.

- صاحب المعاش ومستحق المعاش الذي يتقاضى 4500 جنيه معاش، فسيكون معاشه بعد الزيادة 5175 جنيها.

- صاحب المعاش ومستحق المعاش الذييتقاضى 5000 جنيه، فسيكون معاشه بعد الزيادة 5750 جنيها.