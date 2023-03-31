موعد إعادة مسلسل جعفر العمدة على قناة DMC في رمضان 2023

يرغب العديد من المشاهدين في معرفة مواعيد إعادة عرض مسلسل جعفر العمدة على قناة DMC، بطولة الفنان محمد رمضان، وانتظار اكتمال الأحداث المشوقة وتطورات الأحداث بعد عرض الحلقات السابقة، واستطاع المسلسل خلال عرض أولى حلقاته، جذب عدد كبير من الجمهور.

مواعيد إعادة مسلسل جعفر العمدة على قناة DMC

وخلال السطور التالية نستعرض مواعيد عرض مسلسل جعفر العمدة للفنان محمد رمضان في رمضان 2023 والقنوات الناقلة له، من السبت ليوم الجمعة، وتأتي مواعيد إعادة مسلسل جعفر العمدة على DMC، وتبدأ الإعادة الأولى في تمام الساعة الـ5 صباحا من اليوم التالي، والإعادة الثانية تأتي في تمام الساعة 9:45 صباحًا، وذلك بعد عرضه الأول في تمام الساعة 10:15 مساءً.

ويذاع مسلسل جعفر العمدة على قناة DMC دراما في تمام الساعة 6:15، ويعاد للمرة الأولى في 1:30 بعد منصف الليل، والإعادة الثانية في 12 ظهرا.

أبطال مسلسل جعفر العمدة

ويأتي مسلسل جعفر العمدة بطولة الفنان محمد رمضان، وعدد كبير من النجوم أبرزهم، زينة، ومي كساب، ومنة فضالي، وهالة صدقي، ومنذر رياحنة، وإيمان العاصي، وطارق النهري، وأحمد داش، ولمى كتكت، وبيومي فؤاد، وعصام السقا، والعمل تأليف وإخراج محمد سامي.