مواعيد عرض مسلسل جعفر العمدة على قناة dmc في رمضان 2023 

يترقب عدد كبير من الجمهور، عرض الحلقة السابعة من مسلسل جعفر العمدة، بطولة محمد رمضان، الذي يقوم بدور «جعفر» واستطاع خلال أول حلقات العمل، أن يجذب انتباه عدد كبير من المشاهدين.

موعد عرض مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان

وخلال السطور التالية نستعرض مواعيد عرض مسلسل جعفر العمدة بطولة الفنان محمد رمضان في رمضان 2023 والقنوات الناقلة يوميا من السبت حتى الجمعة، في تمام الساعة العاشرة والربع مساءً، ويتم إعادته أكثر من مرة عبر القناة ذاتها.

موعد عرض مسلسل جعفر العمدة

ومن المقرر عرض مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان في رمضان 2023 والإعادة الخاصة به، في الساعة الخامسة صباحًا، والإعادة الثانية في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء.

أبطال مسلسل جعفر العمدة

مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، وعدد كبير من الفنانين، جاء أبرزهم، منة فضالي، ومي كساب، ومنذر رياحنة، وإيمان العاصي، وهالة صدقي، طارق النهري، أحمد داش، لمى كتكت، بيومي فؤاد، وعصام السقا، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.

تردد القناة الناقلة لـ مسلسل جعفر العمدة التردد 12124

الاستقطاب أفقي

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 5/6.