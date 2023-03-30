مسؤول ألماني يشيد بدور مصر في نشر الفكر الوسطي

أشاد رئيس الحكومة بولاية نور دراين فستفالين بألمانيا، هندريك ووست، بدور مصر فى نشر الفكر الوسطى، ما يؤكد الدور الدينى والوطنى العام الذى يقوم به سفراء دولة التلاوة المصرية بوزارة الأوقاف كأحد أدوات القوة الناعمة للدولة المصرية ودعائم ريادتها في خدمة القرآن الكريم ونشر الفكر الوسطي.

جاء ذلك، خلال تنظيم رئيس الحكومة مائدة إفطار جماعية بحضور القارئ الشيخ نادي فوزي علي سعداوي، أحد سفراء دولة التلاوة المصرية، وموفد وزارة الأوقاف إلى دولة ألمانيا، وعبد الصمد اليزيدي أمين عام المجلس الأعلى للمسلمين بألمانيا، وعدد من الشخصيات العربية والإسلامية.