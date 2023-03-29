«معلومات الأمن الغذائي» يكشف نتائج استخدام 20% من دقيق الأرز في صناعة الخبز

قالت الدكتورة عقيلة صالح حمزة المنسق العام لمركز معلومات الأمن الغذائي، بوزارة الزراعة، إنّ رغيف الخبز يعد الغذاء الأساسي للشعب المصري، لافتة إلى أن هناك محاولة لاستبدال ما يقرب من 20% من القمح بحبوب أخرى، فتم استخدام الشعير ودقيق الأرز، والكنوة والذرة والسورغمن وجميعها من الحبوب التي يمكن إدخالها في صناعة رغيف الخبز.

نتائج بمواصفات جيدة جدًا

وأضافت حمزة في حوار على قناة «النيل للأخبار»، أن نسبة 20% من الحبوب هي ليست بالقليلة، مشيرة إلى أنه تم إجراء العديد من التجارب لإنتاج رغيف الخبز من هذه المكونات، وعندما تم اختبار الرغيف المنتج بعد ذلك، وتم اختبار الحبوب قبل التصنيع من حيث المواصفات والقيمة الغذائية، حتى لا تقل القيمة الغذائية لرغيف الخبز، كانت النتيجة أن رغيف الخبز المنتج مواصفاته جيدة جدًا.

دقيق الأرز هو الأفضل

وأشارت المنسق العام لمركز معلومات الأمن الغذائي، إلى أن التجارب أسفرت عن وجود فروق في مواصفات رغيف الخبز طبقًا لنوع الحبوب المستخدم في المكونات، كاشفة أن أفضل رغيف خبز تم إنتاجه كان الرغيف الذي يتضمن 20% من دقيق الأرز مضاف إلى القمح.

وأكدت حمزة أن جميع الأنواع مواصفاتها القياسية جيدة، وصالحة للاستخدام، كاشفة عن أهمية هذه التجارب لملف الأمن الغذائي، لذا تم مشاركة معاهد أخرى كمعهد بحوث المحاصيل لكي نتعرف على الكميات المنتجة من كل هذه الحبوب، ومعرفة المساحات المنزرعة منها، مشيرة إلى أن جميع أنواع الحبوب متساوية بالطاقة وسوف يوفر إدخال هذه الحبوب تقليل استيراد القمح بالعملة الصعبة بنسبة 20%.