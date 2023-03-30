موعد أذان المغرب في سوهاج اليوم الخميس 30-3-2023 يحرص الآلاف من المواطنين الصائمين في ثامن أيام شهر رمضان الكريم، على معرفة عدد الساعات والدقائق المتبقية على تناول الإفطار ورفع الأذان، بعد صيام أكثر من 13 ساعة.

وتستعرض «الوطن» موعد أذان المغرب في سوهاج اليوم الخميس 30-3-2023، في إطار خدماتها لقرائها على مدار الساعة.

موعد أذان المغرب في سوهاج اليوم الخميس 30-3-2023

وأعلنت هيئة المساحة عن موعد أذان الفجر في سوهاج اليوم الخميس 30-3-2023 في تمام الساعة 04:23 دقيقة في كافة المساجد داخل مدينة سوهاج والقرى.

موعد أذان الظهر في سوهاج الخميس 30-3-2023

كما أعلنت هيئة المساحة المصرية، موعد أذان الظهر في سوهاج اليوم الخميس 30-3-2023 في تمام الساعة 11:58 دقيقة في كافة المساجد داخل مدينة سوهاج والقرى التابعة.

موعد أذان العصر في سوهاج اليوم الخميس 30-3-2023

كما أعلنت هيئة المساحة المصرية موعد أذان العصر في سوهاج اليوم الخميس في تمام الساعة 03:27 دقيقة في كل المساجد داخل محافظة سوهاج والقري.

موعد أذان المغرب في سوهاج اليوم الخميس 30-3-2023

كما أعلنت هيئة المساحة المصرية عن موعد أذان المغرب في سوهاج اليوم الخميس في تمام الساعة 06:09 دقيقة في كل المساجد داخل جميع مراكز سوهاج قراها.

كما أعلنت هيئة المساحة عن موعد أذان العشاء في سوهاج اليوم الخميس في تمام الساعة 07:23 دقيقة في كافة المساجد داخل مدينة سوهاج والقرى.

عدد ساعات الصيام في سوهاج اليوم الخميس 30-3-2023

كما جاء عدد ساعات الصوم في سوهاج اليوم الخميس 30-3-2023 لليوم الثامن في شهر رمضان الكريم، 13 ساعة و46 دقيقة.

كانت مدرية الأوقاف محافظة سوهاج قد أعلنت أنها أنهت جميع استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المعظم، وتم تجهيز المساجد والساحات في جميع المدن والقرى، في كل أنحاء المراكز بسوهاج، لاستقبال المصلين، لأداء الصلوات وصلاة صلاة العشاء والتراويح.