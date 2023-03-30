مقتل وإصابة 10 من الشرطة الباكستانية في انفجار شمال غرب البلاد

أعلنت الشرطة الباكستانية، اليوم، أن أربعة من أفراد الشرطة لقوا حتفهم فيما أصيب ستة آخرين إثر انفجار قنبلة مزروعة على جانب الطريق عندما هرعوا لحماية مركز للشرطة محاصر من قبل مسلحي حركة طالبان، شمال غربي البلاد.

الانفجار وقع أثناء توجه الأفراد إلى مركز شرطة صدار

ونقلت صحيفة دون الباكستانية عن شرطة إقليم خيبر بختونخوا القول إن نائب مفوض الشرطة وثلاثة من رجال الشرطة لقوا حتفهم عندما انفجرت عبوة ناسفة بدائية الصنع على طريق بيروالا في لاكي مروات بالإقليم اليوم.

وذكرت الشرطة في باكستان أن الانفجار وقع أثناء توجه الأفراد إلى مركز شرطة، حيث كان رجال الشرطة يتصدون لهجوم جار من قبل المسلحين.

الإرهابيون فتحوا النار على مركز شرطة صدار

وقال المتحدث باسم شرطة لاكي مروات، شهيد حميد، للصحيفة إن الإرهابيين فتحوا النار على مركز شرطة في الساعات الأولى من صباح اليوم، ونتيجة لذلك، وقع تبادل لإطلاق النار بين الشرطة والإرهابيين.

وأضاف أن ستة من رجال الشرطة أصيبوا أثناء الاشتباكات وتم نقلهم إلى المستشفى، مشيرا إلى أن المسلحين كانوا مجهزين بأسلحة متطورة وثقيلة، ولاذوا بالفرار بعد تبادل النار.

شهباز شريف: أفراد شرطتنا وجنودنا قدموا تضحيات لا تنسى

ومن جانبه، أعرب رئيس الوزراء شهباز شريف - في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» - عن حزنه إزاء هذا الهجوم، قائلا إن «أفراد شرطتنا وجنودنا قدموا تضحيات لا تنسى في الحرب على الإرهاب».

بدورها، أعلنت حركة طالبان باكستان مسئوليتها عن هذا الانفجار، مشيرة إلى أنه لم يسقط ضحايا في صفوفها.