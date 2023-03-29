السيطرة على حريق نشب في «مقطورة» محملة بالأسمنت بقنا

سيطرت الحماية المدنية على النيران التي اشتعلت في مقطورة اليوم الأربعاء، بالقرب من مدخل قرية أبو شوشة بمركز أبو تشت شمال قنا.

وتلقت غرفة العمليات بقنا من الحماية المدنية، إخطارا، يفيد باندلاع النيران في سيارة تريلا محملة بالأسمنت بمدخل قرية أبو شوشة على الطريق الصحراوي الغربي، وتم الدفع بسيارات الإسعاف والحماية المدنية لموقع الحادث.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والحماية المدنية إلى موقع الحادث، وتبين اندلاع النيران في سيارة تريلا محملة بأجولة اسمنت على الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مدخل قرية أبو شوشة وتمكنت الحماية المدنية من إخماد النيران دون وقوع إصابات بشرية.

وانتقلت لجنة من الوحدة المحلية وإدارة مرور قنا إلى موقع اشتعال النيران في السيارة، وجاري كتابة تقرير حول أسباب الحريق، كما جرى رفع أسعار الحريق من على الطريق باستخدام معدات الحماية المدنية، وجرى تيسير حركة المرور على الطريق في الاتجاهين القبلي والبحري.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، ويجرى استجواب السائق لمعرفة أسباب ما حدث معه.