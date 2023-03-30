تصرف سريع ساهم في إنقاذ طفل من حريق بشقة أسرته في أكتوبر

أسرع شاب في كسر باب شقة جيرانه، وتمكن من إنقاذ طفل كان بمفرده داخل الشقة، وقت نشوب حريق داخل منزل أسرته في أكتوبر، وبحسب رواية شهود العيان في محضر الشرطة، أن الطفل أصيب بحروق سطحية بسيطة، وأن سرعة تصرف شاب ثلاثيني من جيرانه، وكسرب باب الشقة عندما سمع صرخاته ساعد ذلك من إنقاذ حياته قبل أن تحاصره النيران.

انتداب الأدلة الجنائية للمعاينة

لم يستغرق الحريق سوى دقائق قليلة، ونجح الجيران ورجال الحماية المدنية في السيطرة على النيران، قبل أن تمتد إلى الطوابق العليا أو المساكن المجاورة، وتحرر محضرًا عقب السيطرة على النيران من رجال الدفاع المدني، وأخطرت النيابة العامة التي قررت انتداب خبراء المعمل الجنائي للمعاينة، لبيان أسباب حريق شقة أكتوبر رسميًا.

استغاثة طفل قبل حصار النيران له

قال أفراد الأسرة في محضر الشرطة، إنهم كانوا خارج المنزل وقت نشوب الحريق في لوحة كهرباء خلال وجود الطفل البالغ من العمر 12 سنة بمفرده في المنزل بعد العشاء أمس، وأن والدته كانت تشتري طعامًا للسحور وقت حدوث الحريق، وعندما عادت وجدت الجيران أسرعوا في إنقاذ نجلها، الذي كان يستغيث بالجيران من شرفة الشقة.

كانت قوات الحماية المدنية، تلقت بلاغًا بنشوب حريق داخل شقة في الحي السادس بمدينة نصر، وبحسب المعاينة الأولية، أن الحريق تسبب في إحداث تلفيات بالشقة، وأن النيران امتدت إلى عدد من المقاعد الخشبية والنوافذ، بالإضافة إلى إصابة الطفل بحروق سطحية.