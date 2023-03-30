ضبط 113 كيلو لحوم ومواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالإسكندرية

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء على التأكد من ضبط الأسعار ومدى توافر كافة السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة، حتى لا تحدث أي ممارسات احتكارية وغيرها من الممارسات السلبية والتواصل الدائم مع المواطنين وإزالة الإشغالات وإتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه من يتلاعب بالأسعار، وهو ما نتج حملات تمكنت من ضبط 113 كيلو لحوم ومواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

إعدام 17 كيلو مواد غذائية غير صالحة

وتنفيذا لذلك شن حي المنتزة ثان برئاسة الدكتورة رباب مدني حملة مكبرة للتفتيش علي الأسواق والمحال التجارية استهدفت منطقة المندرة قبلي، منطقة أبو قير وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 25 محضرا و37 إنذارا وإعدام 17 كيلو مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

حملات مكبرة غرب الإسكندرية

ونفذ حي غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان حملة مكبرة للرقابة علي الأسواق والمحال التجارية شملت محور المحمودية ، منطقة كرموز شوارع راغب ، مسجد سلطان وأسفرت الحملة عن تحرير 24 محضر متنوع و 5 انذارات والتحفظ علي 20 حالة إشغال متنوع.

وقادت المهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك بالاشتراك مع وحدة التدخل السريع بالمحافظة تحت إشراف اللواء عمرو عبد المنعم و أحمد عبد المجيد مدير عام الإدارة العامة للمتابعة الميدانية بالمحافظة حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتفتيش على الأسواق والمحال التجارية إستهدفت شارع إسماعيل صبري، وسوق الميدان وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 26 محضرا متنوعا و23 إنذارا وفرض غرامات فورية تقدر بـ25 ألف جنيه وضبط 19 حالة إشغال متنوع.

ضبط وإعدام 96 كيلو لحوم ودواجن فاسدة

وقام حي وسط برئاسة عزة سعد حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتأكد من ضبط الأسعار بالمحال التجارية شملت مساكن العرضى ، المحكمه ،محرم بك ، الرصافة، عبد القادر الغريانى ، جرين ، منشا ، المنزلاوى وجمال الدين نوح وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 24 محضر متنوع و5 إنذارات وضبط 69 كجم لحوم غير صالحة للإستهلاك الآدمي، وإعدام 27 كجم لحوم دجاج ومنتجات لحوم متغيرة الخواص ، وتحصيل غرامات فورية تقدر ب 14 ألف جنيه وضبط 65 حالة إشغال متنوع.