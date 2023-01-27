تحرير 324 محضرا خلال حملات تموينية في الإسكندرية

حررت إدارات التموين التابعة لمديرية التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، 324 محضرا، خلال حملات رقابية، المخابز والأنشط التموينية المختلفة للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين، وحرصًا على المال العام وضبط الأسواق.

تحرير 108 محاضر لمخابز بلدية مخالف

وشنت إدارة تموين المنتزه، برئاسة أمال عبد الحميد، مدير الإدارة، وإشراف رضا حسن، رئيس الرقابة حملات في نطاق الإدارة أسفرت عن تحرير 108 محاضر لمخابز بلدية مخالفة، ولأحد منافذ مشروع جمعيتي مخالف، ولمخبز أفرنجي مخالف، ولمخبز سياحي مخالف، وعدم الإعلان عن أسعار الأرز، وعدم حمل الشهادات الصحية، وعدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية في الأسواق، وعدم الإعلان عن أسعار السجائر المسعرة، وأحوال تنفيذًا لقرارات النيابة.

تحرير 26 محضرا في نطاق إدارة العجمي

وأسفرت حملات إدارة تموين العجمي، برئاسة إبراهيم خلف، مدير الإدارة، وإشراف ريهام عبد القادر، رئيسة الرقابة عن تحرير 26 محضرا، لمخابز بلدية مخالفة، وعدم حمل الشهادات الصحية، وعدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية في الأسواق، وأحوال تنفيذًا لقرارات النيابة.

ونتجت عن حملات إدارة تموين شرق، برئاسة فريد شوقي، مدير الإدارة، وفريق العمل التابع له تحرير 56 محضرا، لمخابز بلدية مخالفة، ولمجمع استهلاكي مخالف، ولبقالين تموين مخالفين، وبيع أسطوانات بوتاجاز بسعر أزيد، وبيع سجائر بسعر أزيد، وعدم حمل الشهادات الصحية، وعدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية في الأسواق، واستخدام مطبوعات في تغليف الماد الغذائية في الأسواق، وأحوال تنفيذًا لقرارات النيابة.

محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية في الأسواق

وحررت إدارة تموين وسط، برئاسة الدكتور عبد الله عثمان، مدير الإدارة ، وإشراف أحمد عبد الرحيم، رئيس الرقابة، خلال حملات في نطاق الإدارة 51 محضرا، لمخابز بلدية مخالفة، ولثلاجتين حفظ مواد غذائية منتهية الصلاحية، ولبقال تموين مخالف، وبيع أرز بسعر أزيد، وحيازة مواد غذائية مجهولة المصدر، وعدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية في الأسواق.

وشنت إدارة تموين العامرية، برئاسة حسن داود، مدير الإدارة، وإشراف إبراهيم مرسال، رئيس الرقابة حملات في نطاق الإدارة، أسفرت عن تحرير 27 محضرا لمخابز بلدية مخالفة، ولبقالين تموين مخالفين، وعدم حمل شهادات صحية، وعدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية في الأسواق، وأحوال تنفيذًا لقرارات النيابة.

وأسفرت حملات إدارة برج العرب، برئاسة محمد العدوي، مدير الإدارة، وفريق العمل التابع له عن تحرير 25 لمخابز بلدية مخالفة، وعدم حمل الشهادات الصحي، وعدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية في الأسوق، وأحوال تنفيذًا لقرارات النيابة.

ونتجت عن حملات المركز التمويني الشامل لحي غرب والجمرك، برئاسة محمد عادل، مدير الإدارة، وإشراف الدكتورة أماني الجزار، رئيس الرقابة، تحرير 31 محضرا لمخابز بلدية مخالفة وعدم حمل الشهادات الصحية، وأحوال تنفيذًا لقرارات النيابة.

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات

وبحسب بيان مديرية التموين والتجارة الداخلية، اليوم الجمعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.